Verenigd Koninkrijk kampt met historisch laag geboortecijfer

Het geboortecijfer in het Verenigd Koninkrijk daalt sneller dan in veel andere ontwikkelde

landen, wat leidt tot zorgen over demografische achteruitgang, een grotere afhankelijkheid van

immigratie en toenemende druk op publieke diensten.

Het Office for National Statistics (ONS) rapporteert dat het gemiddeld aantal kinderen per vrouw

in 2024 in Engeland en Wales is gezakt tot 1,41, het laagste cijfer sinds 1938. In 2023 lag dit

aantal nog op 1,44, waarmee een neerwaartse trend van drie jaar op rij zichtbaar is.

Volgens demografen spelen verschillende factoren een rol. De stijgende kosten van huisvesting,

kinderopvang en levensonderhoud, gecombineerd met economische onzekerheid, maken het

financieel riskant voor veel koppels om meer kinderen te krijgen. Daarnaast kiezen veel mensen

ervoor om kinderen uit te stellen vanwege opleiding, carrière of financiële stabiliteit, wat het

gemiddeld aantal kinderen per vrouw verlaagt.

Deskundigen benadrukken dat een vruchtbaarheid van ongeveer 2,1 kinderen per vrouw nodig is

om een stabiele bevolking te behouden zonder afhankelijk te zijn van immigratie.