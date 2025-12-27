AmCham ziet verbeteringen in zakelijk klimaat Suriname

  • December 27, 2025

Volgens Anushka Sonai, voorzitter van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Suriname
(AmCham), is er in 2025 meer voorspelbaarheid gekomen in het beleid rondom zakendoen in
Suriname.

Naast beleidsvoorspelbaarheid rekent AmCham ook op een gunstiger investeringsklimaat en
transparantere wet- en regelgeving. Sonai benadrukt echter dat er nog veel onduidelijkheden
bestaan. Het is daarom belangrijk dat expats die naar Suriname komen om de markt te
versterken, vooraf duidelijkheid krijgen over wat hen te wachten staat en wat van hen wordt
verwacht.

