AmCham ziet verbeteringen in zakelijk klimaat Suriname

Volgens Anushka Sonai, voorzitter van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Suriname

(AmCham), is er in 2025 meer voorspelbaarheid gekomen in het beleid rondom zakendoen in

Suriname.

Naast beleidsvoorspelbaarheid rekent AmCham ook op een gunstiger investeringsklimaat en

transparantere wet- en regelgeving. Sonai benadrukt echter dat er nog veel onduidelijkheden

bestaan. Het is daarom belangrijk dat expats die naar Suriname komen om de markt te

versterken, vooraf duidelijkheid krijgen over wat hen te wachten staat en wat van hen wordt

verwacht.