Afsluitende jaarvergadering Jeugdraad Suriname in het teken van evaluatie ensamenwerking

De Jeugdraad Suriname, die valt onder het Nationaal Jeugd Instituut (NJI), heeft op zaterdag 20

december 2025 haar afsluitende jaarvergadering gehouden. Tijdens de bijeenkomst werd

uitgebreid stilgestaan bij de activiteiten van het afgelopen jaar en werden de contouren geschetst

voor het werkjaar 2026.

Het NJI, samen met het SDG-Jeugdambassadeursprogramma en het CARICOM-

Jeugdambassadeursprogramma, presenteerde een overzicht van de uitgevoerde activiteiten in 2025

Daarbij kwamen zowel de behaalde resultaten als de uitdagingen aan bod, evenals de

lessen die daaruit zijn voortgekomen. SDG-Jeugdambassadeur Arantxa Swedo gaf aan dat uit de

projecten en gesprekken op regionaal niveau is gebleken dat jongerenparticipatie in

beleidsprocessen binnen de CARICOM-regio nog onvoldoende wordt meegenomen door diverse

staatshoofden.

Minister van Jeugdontwikkeling en Sport, Lalinie Gopal, bedankte de Jeugdraad en de betrokken

jeugdambassadeursprogramma’s voor hun inzet en ondersteuning in de afgelopen vijf maanden.

Zij onderstreepte dat zij bewust heeft ingezet op het betrekken van deze organisaties bij de

uitvoering van projecten van het ministerie.

In haar afsluitende woorden sprak minister Gopal haar waardering uit voor alle organisaties die

onder de Jeugdraad Suriname ressorteren. Zij deed een oproep om ook in 2026 gezamenlijk

verder te werken aan een sterke positie van jongeren, zodat het komende jaar opnieuw succesvol

kan worden afgesloten.