Voedselsituatie in Gaza verbetert, maar risico op honger blijft

  • December 24, 2025

Sinds de wapenstilstand in oktober is de situatie rond voedsel in Gaza verbeterd, waardoor er officieel geen hongersnood meer is, meldt de VN-voedselwaakhond (IPC).

Het aantal mensen in de hoogste categorie van levensbedreigende voedseltekorten is flink afgenomen en zou bij aanhoudend bestand in april onder de 2.000 kunnen dalen. Toch blijft voedseltekort een groot probleem. Toegang tot hulpgoederen is beperkt, en veel basisproducten zoals zuivel, vlees, vis, groenten en fruit zijn nauwelijks beschikbaar. Vooral kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven lopen risico op acute ondervoeding en hebben behandeling nodig.

Hulporganisaties waarschuwen dat honger nog dagelijks voorkomt en dat onbelemmerde toegang tot humanitaire hulp cruciaal is om verdere verbetering te garanderen. Het IPC benadrukt dat het risico op terugkerende hongersnood reëel blijft als het geweld oplaait of de toevoer van voedsel stopt.

