Trump-naam toegevoegd aan Kennedy Center leidt tot kritiek

Het Kennedy Center in Washington D.C. draagt voortaan ook de naam van president Donald Trump. Het cultuurcentrum heet nu officieel The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.

De wijziging werd goedgekeurd door een door Trump gedomineerde raad van toezicht, maar heeft geleid tot felle kritiek van de familie Kennedy en politieke tegenstanders. Zij plaatsen vraagtekens bij de procedure en de juridische basis van het besluit. Critici zien de naamswijziging als onderdeel van een bredere koers waarbij bestaande nationale instituten en symbolen worden herzien.