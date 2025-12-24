Trump-naam toegevoegd aan Kennedy Center leidt tot kritiek

  • December 24, 2025

Het Kennedy Center in Washington D.C. draagt voortaan ook de naam van president Donald Trump. Het cultuurcentrum heet nu officieel The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.

De wijziging werd goedgekeurd door een door Trump gedomineerde raad van toezicht, maar heeft geleid tot felle kritiek van de familie Kennedy en politieke tegenstanders. Zij plaatsen vraagtekens bij de procedure en de juridische basis van het besluit. Critici zien de naamswijziging als onderdeel van een bredere koers waarbij bestaande nationale instituten en symbolen worden herzien.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)