Vicepresident Rusland: samenwerking met SAB essentieel voor economische ontwikkeling

  • December 24, 2025

Vicepresident Gregory Rusland heeft tijdens het beleefdheidsbezoek van SAB-CEO Steven Ma Ajong op 16 december zijn vertrouwen uitgesproken in een vruchtbare samenwerking tussen de Suriname Alcoholic Beverage en de Surinaamse overheid.

De gesprekken concentreerden zich op het versterken van de lokale productie, met plannen voor de suikerproductiefaciliteiten en projecten in de olie- en gassector. Rusland sprak zijn waardering uit voor de initiatieven en benadrukte dat samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven cruciaal is voor economische groei en een duurzame ontwikkeling van de suikersector in Suriname.

