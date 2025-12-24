Nieuw College van Beheer bij Bureau voor de Staatsschuld geïnstalleerd

  • December 24, 2025

Minister van Financiën en Planning, Adelien Wijnerman, heeft op 18 december 2025 het nieuwe College van Beheer bij het Bureau voor de Staatsschuld officieel geïnstalleerd. Deze benoeming volgt op het ontslag van het vorige college en is gericht op het versterken van transparantie, goed bestuur en verantwoord schuldenbeheer.

Het nieuwe college bestaat uit Vincent Fernandes, Paul-Etienne Quintius en Sarajane Omouth. Zij zullen toezien op de uitvoering van beleid, financiële discipline en de verantwoording van de staatsschuld.

