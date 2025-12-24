Ministerie onderzoekt financiering voor bodycams bij politie

Het ministerie van Justitie en Politie onderzoekt momenteel hoe de invoering van bodycams voor de politie kan worden gefinancierd. Dat zei minister Harish Monorath eerder deze week, voorafgaand aan de laatste ministerraadsvergadering van dit jaar.

De minister benadrukte dat het gebruik van bodycams noodzakelijk is om het politiewerk te laten aansluiten bij internationale technologische en professionele standaarden. Volgens hem dragen de camera’s bij aan meer transparantie, veiligheid en verantwoord politieoptreden.

Bodycams zijn compacte, draagbare camera’s die aan de kleding of uitrusting van politiefunctionarissen worden bevestigd. Zij registreren beeldmateriaal tijdens dienstuitvoering en zenden deze beelden rechtstreeks door naar de meldkamer.

Naast de geplande invoering van bodycams wees Monorath erop dat reeds een grote hoeveelheid nieuwe politie-uniformen is aangeschaft, als onderdeel van de modernisering van het Korps Politie Suriname.