Minister Monorath: veiligheid blijft speerpunt van regeringsbeleid

De aanpak van criminaliteit blijft de komende periode een van de belangrijkste prioriteiten van de regering. Dat zei minister van Justitie en Politie, Harish Monorath, tijdens de recente bevordering van politieambtenaren.

Om de veiligheid in het land verder te versterken, zal volgens de minister extra worden geïnvesteerd in de uitbreiding van het personeelsbestand en in gespecialiseerde trainingen binnen het Korps Politie Suriname (KPS). Ook zullen handhavende instanties worden versterkt om hun rol in het waarborgen van de openbare orde effectiever te kunnen vervullen.

Monorath gaf aan dat bijzondere aandacht zal uitgaan naar het duurzaam verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in woonwijken, het instellen van veilige zones en het optimaliseren van de politiezorg in het binnenland. Daarnaast staat het structureel verhogen van de verkeersveiligheid hoog op de agenda.

Met deze beleidsmaatregelen wil de regering de veiligheid voor alle burgers vergroten. De minister onderstreepte dat een geïntegreerde en structurele aanpak, in samenwerking met alle betrokken partners, essentieel is om duurzame resultaten te behalen.