Ghana organiseert internationale diaspora-top over reparaties en economische ontwikkeling

In Accra, de hoofdstad van Ghana, vindt een wereldwijde diaspora-top plaats waar Afrikaanse leiders en vertegenwoordigers van de Afrikaanse diaspora samenkomen om de erfenis van slavernij en kolonialisme te bespreken. Het evenement richt zich op verantwoording voor de trans-Atlantische slavenhandel, reparaties en de bevordering van economische ontwikkeling op het continent.

Deelnemers benadrukken dat de diaspora een belangrijke bijdrage kan leveren aan Afrika’s toekomst door het delen van kennis, investeringen en expertise. Ghana heeft haar diaspora officieel erkend als het 17e “district” van het land, om deze samenwerking te versterken en nationale ontwikkeling te bevorderen.

Tijdens de top staan ook juridische, institutionele en internationale mechanismen ter discussie die reparatieve rechtvaardigheid moeten ondersteunen. Vertegenwoordigers van de diaspora benadrukken dat erkenning van historische lasten cruciaal is voor het creëren van eerlijke economische kansen en duurzame groei in Afrika.

De organisatoren geven aan dat dit evenement laat zien hoe gesprekken over reparaties en economische rechtvaardigheid steeds meer richtinggevend worden voor Afrika’s toekomstige beleid. Duizenden deelnemers uit binnen- en buitenland werken samen aan een inclusieve en rechtvaardige toekomst voor het continent.