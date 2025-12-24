Feestelijke kerstviering voor senioren bij Presidentieel Paleis

  • December 24, 2025

In de tuin van het Presidentieel Paleis is op donderdag 18 december een kerstviering plaats gevonden voor meer dan 500 senioren, met president Jennifer Geerlings-Simons als gast. De jaarlijkse bijeenkomst bood een warme en feestelijke sfeer, met culturele en muzikale optredens en een gezamenlijke maaltijd.

In haar toespraak benadrukte president Geerlings-Simons de waarde van Kerstmis, het belang van hoop en liefde, en riep zij op tot solidariteit en onderlinge steun. Ze sloot de bijeenkomst af met kerst- en nieuwjaarswensen voor alle aanwezigen.

