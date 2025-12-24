Feestelijke kerstviering voor senioren bij Presidentieel Paleis

In de tuin van het Presidentieel Paleis is op donderdag 18 december een kerstviering plaats gevonden voor meer dan 500 senioren, met president Jennifer Geerlings-Simons als gast. De jaarlijkse bijeenkomst bood een warme en feestelijke sfeer, met culturele en muzikale optredens en een gezamenlijke maaltijd.

In haar toespraak benadrukte president Geerlings-Simons de waarde van Kerstmis, het belang van hoop en liefde, en riep zij op tot solidariteit en onderlinge steun. Ze sloot de bijeenkomst af met kerst- en nieuwjaarswensen voor alle aanwezigen.