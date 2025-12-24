DSB zet volgende stap in versterking bestuur en toezicht

De Surinaamsche Bank (DSB) zal haar directie en Raad van Commissarissen verder uitbreiden. Het besluit hiertoe is genomen tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering die afgelopen donderdag werd gehouden. President-commissaris Nilesh Bishehar maakte dit bekend en gaf daarbij inzicht in de belangrijkste uitkomsten van de vergadering.

Tijdens de bijeenkomst is vastgesteld dat de bank duidelijke vooruitgang heeft geboekt op cruciale beleidsterreinen, waaronder governance, risicomanagement, compliance en financiële verslaglegging. Bishehar benadrukte dat DSB in de afgelopen twee jaar vier IFRS-jaarrekeningen succesvol heeft afgerond, wat volgens hem bevestigt dat de bank weer op koers ligt.

Daarnaast wees de president-commissaris erop dat de bankleiding inmiddels voldoet aan de eisen van het verscherpte toezicht van de Centrale Bank van Suriname. Hoewel dit traject meerdere jaren heeft gevergd, is het gewenste resultaat uiteindelijk bereikt.