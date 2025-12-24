VS vallen IS-doelen in Syrië aan na dodelijke aanslag

De Verenigde Staten hebben een grootschalige aanval uitgevoerd op doelen van Islamitische Staat (IS) in centraal Syrië. De actie is een vergeldingsmaatregel na een aanslag waarbij een tolk en twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Volgens Amerikaanse bronnen zijn meer dan zeventig doelen getroffen, waaronder IS-strijders en wapendepots. Bij de operatie zijn gevechtsvliegtuigen, helikopters en raketten ingezet en ook Jordanië verleende ondersteuning.

De VS stellen dat de aanval werd uitgevoerd met instemming van de Syrische regering, al is nog niet vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de oorspronkelijke aanslag. De militaire actie onderstreept de samenwerking tussen Syrië en de internationale coalitie tegen IS en de blijvende Amerikaanse betrokkenheid bij Syrische veiligheidstroepen.