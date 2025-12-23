Permanente aanwezigheid in Brownsberg noodzakelijk tegen illegale goudwinning

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen stelt dat een permanente vestiging van autoriteiten in het Brownsberg Natuurpark nodig is om effectief op te treden tegen illegale goudwinning. Dit verklaarde hij op woensdag 17 december 2025 voorafgaand aan de laatste ministerraadvergadering voor 2025.

Volgens de minister is al jarenlang bekend dat er in het park goud wordt gewonnen en benadrukte hij dat het toezicht niet alleen vanuit Paramaribo kan plaatsvinden. Autoriteiten moeten ter plaatse aanwezig zijn om adequaat op te treden.

Abiamofo gaf verder aan dat er recentelijk onder leiding van het staatshoofd gesprekken zijn gevoerd over de aanpak van illegale goudwinning. In de buurt van de Leo- en Irenevallen wordt nog steeds goud gewonnen, iets wat door de overheid niet wordt geaccepteerd. De minister benadrukte dat hier hard tegen opgetreden zal worden.

Het Brownsberg Natuurpark werd in 1972 officieel als beschermd gebied aangewezen en in 2002 uitgebreid tot ongeveer 12.200 hectare.