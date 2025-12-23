Permanente aanwezigheid in Brownsberg noodzakelijk tegen illegale goudwinning

  • December 23, 2025

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen stelt dat een permanente vestiging van autoriteiten in het Brownsberg Natuurpark nodig is om effectief op te treden tegen illegale goudwinning. Dit verklaarde hij op woensdag 17 december 2025 voorafgaand aan de laatste ministerraadvergadering voor 2025.

Volgens de minister is al jarenlang bekend dat er in het park goud wordt gewonnen en benadrukte hij dat het toezicht niet alleen vanuit Paramaribo kan plaatsvinden. Autoriteiten moeten ter plaatse aanwezig zijn om adequaat op te treden.

Abiamofo gaf verder aan dat er recentelijk onder leiding van het staatshoofd gesprekken zijn gevoerd over de aanpak van illegale goudwinning. In de buurt van de Leo- en Irenevallen wordt nog steeds goud gewonnen, iets wat door de overheid niet wordt geaccepteerd. De minister benadrukte dat hier hard tegen opgetreden zal worden.

Het Brownsberg Natuurpark werd in 1972 officieel als beschermd gebied aangewezen en in 2002 uitgebreid tot ongeveer 12.200 hectare.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)