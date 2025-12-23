Intrekking diplomatiek paspoort: Jessurun spreekt van onjuiste motivering

Voormalig SLM-president-commissaris Xaviera Jessurun verwerpt de intrekking van haar diplomatiek paspoort en benadrukt dat zij onschuldig is zolang het tegendeel niet is bewezen. In een reactie op haar Facebookpagina noemt zij de motivering van de minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking onhoudbaar en stelt zij dat de minister niet over de juiste informatie beschikt.

Jessurun zegt dat zij sinds 2023 rechtmatig in het bezit is van een diplomatiek paspoort. Daarnaast geeft zij aan dat in mei 2025 zowel een nieuw biometrisch diplomatiek paspoort als een biometrisch nationaal paspoort aan haar is uitgegeven.

In de brief van het ministerie wordt haar opgedragen het diplomatiek paspoort binnen veertien dagen in te leveren bij de Surinaamse ambassade in de Verenigde Staten. Jessurun stelt echter dat zij zich in een lopende bezwaarschriftprocedure bevindt en dat zij om die reden op 5 december niet persoonlijk hoefde te verschijnen in de rechtszaal.

De redactie zocht ook contact met minister Bouva, die liet weten geen verdere toelichting te zullen geven en niet in debat te willen gaan met Jessurun. Hij handhaaft wel zijn besluit en benadrukt dat het diplomatiek paspoort volgens afspraak bij de ambassade in de Verenigde Staten moet worden ingeleverd.

Het Openbaar Ministerie heeft Jessurun als verdachte aangemerkt in de zogenoemde SLM-affaire. In dit onderzoek wordt zij, samen met voormalig directeur Paul de Haan en consultant Prenobe Bissessur, verdacht van corruptie, oplichting en valsheid in geschrifte.