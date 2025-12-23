Jagesar: Suriname moet creatief omgaan met financiering offshore olieprojecten

Suriname staat voor een belangrijke uitdaging in aanloop naar de verwachte olie- en gasontwikkelingen in het offshoregebied. Volgens Staatsolie-directeur Annand Jagesar zal het land de komende jaren creatief moeten zijn om toekomstige offshore-operaties te kunnen financieren, vooral gezien de mogelijkheid van meerdere olie- en gasvondsten.

In een gesprek met onze nieuwsdienst gaf Jagesar aan dat Suriname tot nu toe grotendeels heeft kunnen profiteren van gunstige omstandigheden. Die situatie zal echter veranderen, waardoor nieuwe en innovatieve financieringsmodellen noodzakelijk worden.

Binnen Staatsolie Maatschappij Suriname wordt daarom gewerkt aan een langetermijnvisie, die onder meer gericht is op duurzame groei en financiële versterking van het bedrijf. Deze visie sluit aan bij de ambitie om richting het 50-jarig jubileum van Staatsolie, over vijf jaar, belangrijke stappen te zetten.

Ondanks de uitdagingen blijft Jagesar optimistisch over de toekomst van zowel Staatsolie als Suriname.