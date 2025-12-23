Militaire en veiligheidszorgen wereldwijd nemen toe

Amerikaanse militaire vliegtuigen in het luchtruim van Aruba en Curaçao zullen voortaan hun transponders inschakelen, melden de autoriteiten. Deze maatregel volgt op recente bijna-incidenten met commercieel luchtverkeer. Hoewel het aantal oefeningen wordt opgevoerd, blijft het commerciële verkeer volgens de regeringen ongestoord. Door de verhoogde Amerikaanse activiteiten besloot het cruiseschip Norwegian Epic gisteren Curaçao niet aan te doen, voor het eerst sinds de coronapandemie. Het Amerikaanse beleid in de regio omvat ook maritieme operaties tegen drugssmokkel en druk op Venezuela.

In het noorden en midden van Nigeria controleren gewapende bendes gebieden met goud, lithium en andere zeldzame mineralen. Illegale mijnbouw levert inkomsten op voor hun gewelddadige operaties en leidt tot ontheemding van lokale gemeenschappen. Ongeveer 80% van de ambachtelijke mijnbouw is ongecontroleerd, waardoor bendes en buitenlandse criminele netwerken mineralen smokkelen en wapens aanschaffen. Analisten waarschuwen dat zonder structurele aanpak van armoede en werkloosheid de cyclus van geweld zal voortduren.

Taiwan heeft zijn burgerbeschermingsadvies vernieuwd uit zorgen over mogelijke militaire acties van China. Nieuwe richtlijnen zijn verspreid naar alle huishoudens, terwijl Chinese oefeningen de angst voor een belegering vergroten. Ook waarschuwt Taiwan voor uitwisselingsprogramma’s die door Beijing worden gebruikt om invloed uit te oefenen op jongeren. De nadruk ligt op paraatheid te midden van onzekerheid over internationale steun.