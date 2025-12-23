Natasja Tewarie promoveert tot Master of Science met onderzoek naar voedselafval

Voedselverspilling is wereldwijd een urgent probleem en stond centraal in de afstudeerpresentatie van Natasja Tewarie aan de masteropleiding Chemical Science & Engineering van het IGSR.

Haar thesis, “Environmental, Economic, and Social Impacts of Food Waste Conversion into Biofuels: Current Trends in Advancing Sustainable Biorefineries”, richtte zich op de milieueffecten, economische voordelen en maatschappelijke impact van het omzetten van voedselafval in biofuels. Daarbij werd speciale aandacht besteed aan de rol van machine learning in duurzame bio-raffinaderijen.

Met dit onderzoek draagt Tewarie bij aan innovatieve en duurzame oplossingen tegen voedselverspilling. Ze mag zich nu officieel Master of Science noemen.