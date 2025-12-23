Onrust in Brussel door boerenprotest tegen EU–Mercosur-akkoord

Het centrum van Brussel is vandaag grotendeels tot stilstand gekomen nadat honderden boeren de omgeving rond het Europees Parlement blokkeerden. De actie vond plaats op het moment dat EU-leiders bijeenkwamen voor een belangrijke top.

De demonstranten keren zich tegen het huidige Europese landbouwbeleid en tegen het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen, dat op korte termijn ondertekend moet worden. Volgens hen zal het akkoord leiden tot oneerlijke concurrentie door de import van goedkopere landbouwproducten uit Zuid-Amerika.

Belgische media melden dat de protesten in de loop van de dag grimmiger werden. Boeren zouden de politie hebben bekogeld, brandjes hebben gesticht en bomen uit de grond hebben getrokken. Onder de actievoerders bevinden zich veel Franse boeren en veehouders, maar ook deelnemers uit andere EU-landen.

Frankrijk en Italië hebben eerder gepleit voor uitstel van het Mercosur-verdrag om hun landbouwsector te beschermen. Andere lidstaten steunen het akkoord juist, omdat zij kansen zien voor uitbreiding van de handel met Zuid-Amerika. Voor de Mercosur-landen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Bolivia en Paraguay is de Europese Unie een belangrijke afzetmarkt. Over het verdrag wordt al ruim 25 jaar onderhandeld.

Door het blokkeren van wegen en tunnels ontstond zware verkeershinder in en rond de Belgische hoofdstad. De politie zette onder meer een waterkanon in om de situatie onder controle te houden, terwijl de demonstranten luid toeterden en vuurwerk afstaken.