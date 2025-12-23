Positieve vooruitzichten voor openbaar vervoer na overleg

  • December 23, 2025

President Jennifer Geerlings-Simons en PLO-voorzitter John Mahadevsingh hebben woensdag 17 december overleg gevoerd over het openbaar vervoer. Tijdens de bijeenkomst bespraken zij belangrijke knelpunten, waaronder het verouderde buspark, de tarieven en achterstallige subsidies.

Er is afgesproken dat de subsidies spoedig worden uitgekeerd en dat een commissie zal worden ingesteld om verbeteringen in de sector verder uit te werken. Volgens de PLO verliep het overleg constructief, en is er geen aanleiding voor actiedreiging vanuit de vervoerssector.

