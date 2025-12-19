Trump kondigt blokkade aan tegen Venezolaanse olietankers

De Verenigde Staten voeren de druk op Venezuela verder op. President Donald Trump heeft aangekondigd dat alle gesanctioneerde olietankers die van en naar Venezuela varen, worden geblokkeerd. Over de praktische uitvoering en de exacte omvang van de maatregel is nog weinig bekend.

De aankondiging zorgde vrijwel direct voor onrust op de internationale oliemarkt, waarbij de olieprijzen opliepen. De maatregel volgt onder meer op de onderschepping van een olietanker voor de Venezolaanse kust. Volgens Washington vervoerde het schip Venezolaanse olie, terwijl Caracas spreekt van illegale inbeslagname en piraterij.

Trump noemt de regering van president Nicolás Maduro een “buitenlandse terroristische organisatie” en stelt dat de blokkade van kracht blijft totdat Venezuela vermeend gestolen goederen heeft teruggegeven. Tegelijkertijd heeft de VS haar militaire aanwezigheid in het Caribisch gebied aanzienlijk uitgebreid. De Amerikaanse president spreekt van een ongekende militaire inzet rond Venezuela.

Officieel zegt Washington dat de operatie gericht is op de bestrijding van drugssmokkel. Uitspraken van Trumps stafchef wekken echter de indruk dat ook regimewisseling tot de Amerikaanse doelstellingen behoort. President Maduro reageerde scherp en beschuldigde de VS van imperialisme en pogingen om Venezolaanse grondstoffen in handen te krijgen.

Critici plaatsen vraagtekens bij de Amerikaanse motivering en stellen dat de rol van Venezuela in de internationale drugshandel wordt overdreven. Volgens hen spelen andere landen in de regio een grotere rol bij deze problematiek.