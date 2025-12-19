EBGS viert 290 jaar Hernhutter zending in Suriname

  • December 19, 2025

De Evangelische Broeder- en Zendinggemeenschap Suriname (EBGS) viert dit jaar 290 jaar Hernhutter zending in Suriname. Volgens commissie-lid Yvonne Cotino hebben de scholen van de EBGS een stevig fundament gelegd voor het onderwijs en bijgedragen aan de ontwikkeling van prominente Surinaamse leiders.

De herdenking vindt plaats op zaterdag 20 december onder het thema “Bereik de onbereikten met het goede nieuws.” Cotino benadrukt dat deze missie nog steeds actief is in diverse sectoren van de samenleving, zoals kerk, media, zorg en onderwijs.

De activiteiten rondom de jubileumviering lopen door tot juni 2026.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)