Finabank Small Business Academy viert succesvolle afronding vierde en vijfde cohort

Finabank N.V. heeft op dinsdag 16 december 2025 de afronding van het vierde en vijfde cohort van de Finabank Small Business Academy gevierd met een certificaatuitreiking en een showcase. De deelnemers van het laatste cohort volgden een intensief programma van twaalf weken.

Directeur Eblein Frangie noemt de mijlpaal een belangrijke stap en benadrukt dat de bank inmiddels 88 jonge ondernemers heeft opgeleid en begeleid. Vicepresident Gregory Rusland noemt het initiatief bijzonder waardevol omdat het jongeren voorbereidt op het opzetten van hun eigen onderneming.

Tijdens de showcase presenteerden de jonge ondernemers hun innovatieve projecten aan een breed publiek van investeerders, beleidsmakers en andere belangstellenden. De bijeenkomst vond plaats in de aula van de Universiteit van Suriname (UNASAT).