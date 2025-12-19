EZOTI verscherpt prijskontroles; binnenlands ICT-project vordert

  December 19, 2025

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) ontving deze week een delegatie van CARICOM IMPACS in het kader van de afronding van de CARICOM Security Strategy (CSS). Deze strategie vormt het beleidskader voor veiligheid, rechtshandhaving en crisisbeheersing in de Caribische regio.

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de actualisering van de nationale veiligheidsstrategie van Suriname, de versterking van cyberweerbaarheid, informatiebeveiliging en samenwerking met regionale partners. Ook de ontwikkeling van een veilig digitaal overheidsportaal kwam aan bod.

BiZa benadrukte dat het ministerie de afgelopen jaren digitaal veerkrachtig heeft bewezen, onder meer tijdens de succesvolle organisatie van de nationale verkiezingen.

De bijeenkomst werd afgesloten met de intentie om de samenwerking met CARICOM IMPACS verder te intensiveren, zodat Suriname een actieve bijdrage blijft leveren aan de collectieve veiligheid en stabiliteit van de regio.

Veiligheid is niet slechts de afwezigheid van dreiging, maar het resultaat van samenwerking, vertrouwen en innovatie, aldus BiZa.

