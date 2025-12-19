Ministerie van Openbare Werken maakt onderhoudsplanning voor wegen en goten bekend

Het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening heeft de onderhoudsplanning voor wegen en goten voor 2026 gepubliceerd. Minister Stephen Tsang benadrukt dat het om een voorlopige planning gaat, terwijl de werkzaamheden voor 2025 gewoon volgens schema worden afgerond.

Het ministerie wil met alle beschikbare middelen een aanzienlijke achterstand inhalen. Faizel Janmohamed, onderdirecteur Natte Civieltechnische Werken, meldt dat tussen april en november meerdere lozingen zijn opgehaald, maar dat enkele locaties nog aandacht vereisen.

De werkzaamheden die vanaf januari gepland staan, worden uitgevoerd afhankelijk van interne prioriteiten binnen het ministerie. De volgorde waarin lozingen in verschillende straten en wijken worden opgehaald, kan per maand variëren.