Ministerie van Openbare Werken maakt onderhoudsplanning voor wegen en goten bekend

  • December 19, 2025

Het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening heeft de onderhoudsplanning voor wegen en goten voor 2026 gepubliceerd. Minister Stephen Tsang benadrukt dat het om een voorlopige planning gaat, terwijl de werkzaamheden voor 2025 gewoon volgens schema worden afgerond.

Het ministerie wil met alle beschikbare middelen een aanzienlijke achterstand inhalen. Faizel Janmohamed, onderdirecteur Natte Civieltechnische Werken, meldt dat tussen april en november meerdere lozingen zijn opgehaald, maar dat enkele locaties nog aandacht vereisen.

De werkzaamheden die vanaf januari gepland staan, worden uitgevoerd afhankelijk van interne prioriteiten binnen het ministerie. De volgorde waarin lozingen in verschillende straten en wijken worden opgehaald, kan per maand variëren.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)