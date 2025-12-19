Verdachte Bondi Beach-aanslag aangeklaagd voor tientallen misdrijven

De Australische autoriteiten hebben de 24-jarige Naveed Akram aangeklaagd voor in totaal 59 misdrijven, waaronder vijftien moorden en terrorisme. De aanklachten volgen op de dodelijke schietpartij die zondag plaatsvond tijdens een Chanoekaviering op Bondi Beach.

Bij de aanval kwamen vijftien mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Vijf slachtoffers verkeren nog altijd in kritieke toestand. Tijdens het incident werd ook de vader van de verdachte door de politie doodgeschoten.

Op 17 december 2025 vonden de eerste begrafenissen plaats van de slachtoffers, onder wie rabbijn Eli Schlanger. Honderden mensen zijn daarbij aanwezig om afscheid te nemen en steun te betuigen aan de nabestaanden.

Na de aanslag klinkt in Australië steeds luider de roep om strengere wapenwetgeving. Beleidsmakers en maatschappelijke organisaties pleiten onder meer voor beperkingen op het aantal vuurwapens per persoon en voor een herziening van de classificatie van jachtgeweren.