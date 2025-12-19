PAHO versterkt Surinaams gezondheidssysteem met donatie apparatuur

De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) heeft op woensdag 17 december 2025 apparatuur en andere middelen overgedragen aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWS). De donatie is bedoeld om de capaciteit van diverse subdepartementen te vergroten en het nationaal monitoringsbeleid voor niet-overdraagbare aandoeningen te verbeteren.

Daarnaast draagt de bijdrage bij aan de verdere ontwikkeling van het SIP-informatiesysteem, gericht op betere moeder- en kindzorg, en versterkt het de surveillancemogelijkheden van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Directeur Rakesh Gajadhar Sukul bedankte PAHO en benadrukte dat de apparatuur doelgericht zal worden ingezet.

PAHO-vertegenwoordiger Yafflo Ouattara gaf aan dat de bijdrage het Surinaamse gezondheidssysteem aanzienlijk ondersteunt, vooral gezien de huidige uitdagingen in de zorgsector. De overdracht benadrukt de samenwerking tussen internationale organisaties en het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid en heeft als doel de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening aan moeders, kinderen en de samenleving te verbeteren.