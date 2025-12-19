Suriname vernieuwt wetgeving voor satellietinternet in binnenland

  • December 19, 2025

Het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme werkt aan een vernieuwde wetgeving om satellietinternet in het binnenland toegankelijk te maken. Minister Raymond Landveld maakte dit bekend op woensdag 17 december 2025 tijdens een persmoment voorafgaand aan de ministerraad.

Volgens Landveld zullen in 2026 de eerste stappen worden gezet om de huidige wetgeving aan te passen, zodat Suriname kan meegaan met de snelle ontwikkelingen op het gebied van satellietinternet. Ook de technologie die Surinaamse bedrijven gebruiken voor internetvoorzieningen moet volgens hem worden gemoderniseerd.

De minister benadrukt dat samenwerking tussen verschillende ministeries en telecombedrijven essentieel is om de Surinaamse internetinfrastructuur te upgraden en te verbeteren. De nieuwe wetgeving moet telecomproviders bovendien stimuleren om te investeren in de noodzakelijke voorzieningen voor satellietinternet.

