Minister Monorath: “Politieagenten die ontoelaatbare handelingen verrichten, worden aangepakt”

Justitieminister Harish Monorath heeft benadrukt dat zijn ministerie niet terugdeinst om politieagenten te ontslaan die zich schuldig maken aan ontoelaatbare handelingen. Hij sprak hierover voorafgaand aan de laatste vergadering van de Raad van Ministers van 2025.

De minister reageerde op een incident van vorige week, waarbij een agent schoot op een voertuig waarin een gezin zat. De betrokken agent is buiten functie gesteld en in hechtenis genomen.

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kan de agent een berisping of degradatie krijgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de bevoegde afdelingen, waarbij de afdeling Onderzoek Politiezaken eerst de procedure moet afronden voordat duidelijk wordt welke maatregelen worden genomen tegen de agent.