Voorzichtige rust in Uvira na gevechten, maar spanningen houden aan

  • December 19, 2025

Na dagen van gevechten keert het dagelijks leven in de Oost-Congolese stad Uvira langzaam terug. Markten zijn weer open en het verkeer komt op gang, al blijft de rust broos en de veiligheid onzeker.

De door Rwanda gesteunde M23-rebellen hebben laten weten zich uit de stad te willen terugtrekken, op voorwaarde dat een neutrale veiligheidsmacht de controle overneemt. Veel bewoners reageren opgelucht, maar vrezen tegelijkertijd nieuwe onlusten of wraakacties van andere gewapende groepen.

Ondertussen zetten M23-strijders hun opmars voort richting het zuiden, met name in de richting van Baraka en Fizi. Deze bewegingen vergroten het risico op verdere escalatie in de regio. Diplomatieke inspanningen zijn gaande om te reageren op de eisen van de rebellen en om te voorkomen dat het geweld opnieuw oplaait.

Voor de inwoners van Uvira blijft de hoop gevestigd op blijvende stabiliteit en een veilige toekomst.

Previous Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)