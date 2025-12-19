Voorzichtige rust in Uvira na gevechten, maar spanningen houden aan

Na dagen van gevechten keert het dagelijks leven in de Oost-Congolese stad Uvira langzaam terug. Markten zijn weer open en het verkeer komt op gang, al blijft de rust broos en de veiligheid onzeker.

De door Rwanda gesteunde M23-rebellen hebben laten weten zich uit de stad te willen terugtrekken, op voorwaarde dat een neutrale veiligheidsmacht de controle overneemt. Veel bewoners reageren opgelucht, maar vrezen tegelijkertijd nieuwe onlusten of wraakacties van andere gewapende groepen.

Ondertussen zetten M23-strijders hun opmars voort richting het zuiden, met name in de richting van Baraka en Fizi. Deze bewegingen vergroten het risico op verdere escalatie in de regio. Diplomatieke inspanningen zijn gaande om te reageren op de eisen van de rebellen en om te voorkomen dat het geweld opnieuw oplaait.

Voor de inwoners van Uvira blijft de hoop gevestigd op blijvende stabiliteit en een veilige toekomst.