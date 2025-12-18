Zakelijk seminar brengt Suriname en Finland samen rond duurzame economie

Suriname kan veel leren van de ervaringen en expertise van Finland om het bedrijfsleven verder te ontwikkelen. Dat benadrukte Warsha Sardjoe, honorair consul van Finland, tijdens een bilateraal zakelijk seminar en netwerkevenement dat op dinsdag 16 december plaatsvond in het Marriott Hotel.

Het seminar was gericht op het versterken van de samenwerking tussen Suriname en Finland, met bijzondere aandacht voor de circulaire economie. Dit duurzame model stimuleert het hergebruik en de recycling van materialen en draagt bij aan het beperken van verspilling en het efficiënt omgaan met grondstoffen. Volgens Sardjoe biedt kennisuitwisseling een belangrijke basis om de bestaande goede relatie tussen beide landen verder uit te bouwen.

Deskundigen uit Suriname en Finland verzorgden presentaties waarin zowel de duurzame ontwikkelingsdoelen van Suriname als de innovatieve aanpak van Finland centraal stonden. Mikko Salonen, senior advisor bij Business Finland, gaf aan dat beide landen veel overeenkomsten hebben en dat samenwerking kansen biedt op het gebied van technologie, ondernemerschap en bedrijfsontwikkeling.

Surinaamse ondernemers kregen tijdens een interactieve vragenronde de gelegenheid om meer inzicht te krijgen in de Finse werkwijze binnen verschillende sectoren. Het evenement werd georganiseerd door het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het honorair consulaat van Finland in Suriname.