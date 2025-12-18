Voorlichtingsboekje ‘Kruitje’ moet vuurwerkongelukken bij kinderen voorkomen

Het Korps Brandweer Suriname heeft op dinsdag 16 december het voorlichtingsboekje “Kruitje, het vuurpijltje” gelanceerd, waarmee kinderen op een veilige en verantwoorde manier leren omgaan met vuurwerk. Tijdens de presentatie waren leerlingen van verschillende basisscholen aanwezig.

Aan de hand van eenvoudige uitleg en kleurrijke illustraties laat “Kruitje” kinderen zien hoe vuurwerk op de juiste manier kan worden afgestoken, met als doel het voorkomen van ongelukken. Onderwijsminister Dirk Currie benadrukte bij de lancering het belang van bewustwording en veiligheid, vooral tijdens feestelijke momenten waarop vuurwerk veel wordt gebruikt.

Minister van Justitie en Politie, Harish Monorath, sprak zijn waardering uit voor het initiatief en richtte zich in het bijzonder tot de kinderen. Hij gaf aan dat veilig omgaan met vuurwerk van groot belang is voor de veiligheid van iedereen.

Het boekje is tot stand gekomen dankzij sponsoring van Fernandes Bakkerij en de “Tan Faya Basi Safety Awareness-activiteit”. Het initiatief is een samenwerking tussen de Safety and Security Academy Suriname en het Korps Brandweer Suriname.