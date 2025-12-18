Suriname en UNIDO bundelen krachten voor duurzame industrie

President Jennifer Geerlings-Simons sprak op maandag 15 december met Stein Hansen, directeur van de UNIDO-Barbados Global SIDS Hub, over de lancering van een landelijk partnerschapsprogramma. Het initiatief met UNIDO, het VN-agentschap voor duurzame industriële ontwikkeling, richt zich op het versterken en diversifiëren van de Surinaamse economie, zodat deze minder afhankelijk wordt van sectoren zoals offshore olie, goud en bauxiet.

In een periode van vijf jaar werken Suriname en UNIDO aan een gezamenlijke roadmap voor duurzame industriële ontwikkeling. De komende maanden worden gebruikt om een nationale ontwikkelroadmap op te stellen, waarna de implementatie in januari 2026 van start gaat.