Iraida Ooft presenteert roman over SLM-ramp PY-764 en jaren tachtig Suriname

Schrijfster Iraida Ooft heeft op dinsdag 16 december in de Universiteitsbibliotheek haar nieuwe roman “Toen de val” gepresenteerd, die de ramp met SLM-vlucht PY-764 in juni 1989 behandelt. Het boek combineert de persoonlijke verhalen van nabestaanden met de historische en politieke context van Suriname in de jaren tachtig, zoals de militaire staatsgreep van 1980, de Decembermoorden en de binnenlandse oorlog.

Ooft lichtte toe dat zij bewust koos voor een literaire benadering, waarin rouw, schuld, liefde en macht centraal staan, in plaats van een feitelijke journalistieke reconstructie. Het doel van het boek is bewustwording creëren over de menselijke impact van de ramp en de moeilijke periode in de Surinaamse geschiedenis.

De titel “Toen de val” symboliseert de fysieke en emotionele uitdagingen die mensen in moeilijke situaties ervaren. Door de verhalen van nabestaanden te verweven met de historische context, legt Ooft de nadruk op de menselijke gevolgen van de ramp en de periode daaromheen.