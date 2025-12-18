Nieuw BVB-kantoor in Tijgerkreek opent deuren voor betere dienstverlening

Het Bureau voor Burgerzaken (BVB) in Tijgerkreek is gisterochtend officieel geopend aan de Catharina Sophiastraat 193. De opening onderstreept het belang van een efficiënte en toegankelijke bevolkingsadministratie, een kerntaak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

CBB-directeur Anastacia Kanape-Pokie benadrukte dat het dagelijkse werk van de medewerkers essentieel is en vraagt om aandacht en zorgvuldige afstemming in beleid om de dienstverlening te verbeteren. Minister Marinus Bee voegde daaraan toe dat het personeel een cruciale rol speelt bij het verhogen van de efficiëntie binnen de organisatie.

Het nieuwe bureau zal de bewoners van Tijgerkreek en omgeving sneller en beter van dienst zijn. Met deze stap toont het ministerie zijn inzet voor een toegankelijke en goed functionerende bevolkingsadministratie.