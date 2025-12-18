Nieuw BVB-kantoor in Tijgerkreek opent deuren voor betere dienstverlening

  • December 18, 2025

Het Bureau voor Burgerzaken (BVB) in Tijgerkreek is gisterochtend officieel geopend aan de Catharina Sophiastraat 193. De opening onderstreept het belang van een efficiënte en toegankelijke bevolkingsadministratie, een kerntaak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

CBB-directeur Anastacia Kanape-Pokie benadrukte dat het dagelijkse werk van de medewerkers essentieel is en vraagt om aandacht en zorgvuldige afstemming in beleid om de dienstverlening te verbeteren. Minister Marinus Bee voegde daaraan toe dat het personeel een cruciale rol speelt bij het verhogen van de efficiëntie binnen de organisatie.

Het nieuwe bureau zal de bewoners van Tijgerkreek en omgeving sneller en beter van dienst zijn. Met deze stap toont het ministerie zijn inzet voor een toegankelijke en goed functionerende bevolkingsadministratie.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)