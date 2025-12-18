Vliegtuigcrash in Mexico

In Mexico zijn maandag 15 december zeker zeven mensen omgekomen bij de crash van een Cessna 650 Citation 3. Het privé vliegtuig, afkomstig uit Acapulco en onderweg naar Toluca, probeerde een noodlanding op een voetbalveld, maar botste op een vrachtwagenwerkplaats, waarna brand uitbrak. Aan boord waren tien personen, waaronder twee piloten; volgens de autoriteiten heeft niemand het ongeluk overleefd. Meerdere straten werden geëvacueerd en een grote rookpluim steeg op. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht door het Mexicaanse Openbaar Ministerie.