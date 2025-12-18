Vliegtuigcrash in Mexico

  • December 18, 2025

In Mexico zijn maandag 15 december zeker zeven mensen omgekomen bij de crash van een Cessna 650 Citation 3. Het privé vliegtuig, afkomstig uit Acapulco en onderweg naar Toluca, probeerde een noodlanding op een voetbalveld, maar botste op een vrachtwagenwerkplaats, waarna brand uitbrak. Aan boord waren tien personen, waaronder twee piloten; volgens de autoriteiten heeft niemand het ongeluk overleefd. Meerdere straten werden geëvacueerd en een grote rookpluim steeg op. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht door het Mexicaanse Openbaar Ministerie.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)