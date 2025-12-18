Speciale commissie voor Oekraïne in Den Haag

Meer dan dertig landen steunen de oprichting van een speciale commissie in Den Haag om schadeclaims in verband met de oorlog in Oekraïne te behandelen. Het initiatief, waar president Zelensky al jaren op aandringt, moet Rusland verantwoordelijk houden voor de schade sinds de invasie in februari 2022.

Meer dan 80.000 claims zijn al geregistreerd. Uitbetalingen zullen bijvoorbeeld plaatsvinden via bevroren tegoeden van Rusland. Het verdrag treedt in werking zodra 25 landen ratificeren en wordt gezien als een belangrijke stap om gerechtigheid af te dwingen en verantwoordelijkheid te nemen voor oorlogshandelingen.