Terroristische schietpartij tijdens Chanoeka-viering op Bondi Beach: zestien doden

Tijdens een Chanoeka-viering op Bondi Beach in Sydney, Australië, openden twee mannen zondag 14 december het vuur op de aanwezige menigte van ongeveer duizend mensen. Het incident duurde minstens tien minuten en leidde tot zestien doden, waaronder een 10-jarig meisje en een Holocaustoverlevende. Daarnaast raakten 42 mensen gewond, waaronder vier kinderen en twee politieagenten, van wie vijf in kritieke toestand verkeren.

Een 43-jarige omstander, Ahmed Al-Ahmed, wist het wapen van een van de schutters af te pakken en wordt geprezen als held. Hij raakte hierbij gewond, maar herstelt in het ziekenhuis. Voor zijn moed is een inzamelingsactie opgezet die inmiddels meer dan 1,2 miljoen Australische dollar heeft opgebracht.

De daders zijn geïdentificeerd als een 50-jarige vader, die door de politie werd gedood, en zijn 24-jarige zoon, Naveed Akram, die zwaargewond in het ziekenhuis ligt onder politiebewaking. In de auto van de daders werd een IS-vlag gevonden, en de jongere dader had eerder banden met een terreurcel van de Islamitische Staat. Volgens de politie waren er geen andere daders betrokken.

Premier Albanese noemde de aanval een “zwarte dag in de geschiedenis” en benadrukte dat het een daad van antisemitisme betrof. Als reactie kondigde de regering strengere wapenwetten aan, waaronder beperkingen op het aantal wapens per persoon en strengere controles op vergunningen. Vlaggen werden in het hele land halfstok gehangen.