Staatsolie bereidt zich voor op nieuwe offshore kansen en uitdagingen

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. staat volgens directeur Annand Jagesar voor uiteenlopende uitdagingen in de komende jaren. Hij geeft aan dat het bedrijf organisatorisch en technisch goed is voorbereid, maar dat de groeiende mogelijkheden in de offshore olie- en gassector ook nieuwe eisen met zich meebrengen. De belangrijkste uitdaging blijft het veiligstellen van voldoende financiële middelen om op het juiste moment te kunnen participeren in veelbelovende projecten.

Jagesar benadrukt dat innovatie essentieel is om Suriname concurrerend te houden binnen de snel veranderende olie- en gasindustrie. Daarbij speelt het aanpassen en versterken van de financieringsstructuren voor offshore deelname een cruciale rol.

Ondanks de uitdagingen blijft de topman positief over de toekomst. Hij verwacht dat de ontwikkelingen gunstig zullen blijven en dat Staatsolie ook op de lange termijn een belangrijke bijdrage zal leveren aan de nationale ontwikkeling, onder meer door kennisdeling en financiële overdracht.