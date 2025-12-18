Einde aan hoge bijbetalingen voor SZF-verzekerden

SZF-verzekerden hoeven voortaan geen extra kosten meer te betalen voor operaties en medicijnen die zijn opgenomen in de SZF-klapper. Dat heeft minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid bekendgemaakt tijdens de opening van de MedHulp huisartsen spoedpost aan de Nieuw Weergevondenweg.

Volgens de minister ontving hij sinds zijn aantreden tal van klachten van patiënten die, ondanks hun verzekering, werden geconfronteerd met aanzienlijke bijbetalingen. In sommige gevallen liepen deze kosten op tot 60.000 SRD. Met de nieuwe maatregel wil het ministerie deze financiële lasten voor burgers volledig wegnemen.

Misiekaba benadrukte dat artsen en specialisten voortaan uitsluitend medicatie mogen voorschrijven aan SZF-verzekerden die voorkomt op de officiële SZF-klapper. Daarnaast is het niet langer toegestaan dat ziekenhuizen, artsen of apotheken rekeningen rechtstreeks aan patiënten sturen. De financiële afhandeling verloopt via het SZF, dat indien nodig samen met Sozavo beoordeelt welk deel van de kosten wordt vergoed.

De maatregel moet ervoor zorgen dat verzekerden niet langer financieel worden benadeeld bij noodzakelijke medische zorg.