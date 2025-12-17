Weerbericht 16 – 17 december: wisselvallig weer met kans op zware buien

  • December 17, 2025

In de vooravond blijft het regenachtig met aanhoudende buien. Ook later op de avond en in de nacht blijft er kans op regen, terwijl de temperaturen warm blijven. In de late nachturen kan plaatselijk nevel of mist ontstaan, met name in bosrijke gebieden.

Voor morgen, woensdag 17 december, wordt in de ochtend lichte tot matige regen verwacht. Het blijft overwegend bewolkt, met mogelijk lokaal een korte droge periode. In de middag neemt de kans op buien en onweer toe en blijft het weerbeeld zwaar bewolkt.

De temperatuur varieert tussen minimaal 22 en maximaal 32 graden Celsius. De Meteorologische Dienst waarschuwt voor mogelijke zware onweersbuien in delen van het kustgebied en het binnenland.

