China vergoedt vanaf volgend jaar bijna alle zwangerschaps- en bevallingskosten

Vanaf volgend jaar gaat China vrijwel alle kosten van zwangerschap en bevalling vergoeden, inclusief prenatale onderzoeken en administratieve kosten. De vergoeding wordt gedekt via de verplichte basiszorgverzekering, meldt de staatskrant China Daily.

Met deze maatregel wil de Chinese regering het dalende geboortecijfer een halt toeroepen. Sinds 2022 neemt de bevolking af, mede als gevolg van de vroegere een-kind-politiek, die gezinnen beperkte tot maximaal één kind. China probeert inwoners op verschillende manieren aan te moedigen meer kinderen te krijgen. Zo ontvangen ouders sinds dit jaar 3.600 Yuan per jaar tijdens de eerste drie levensjaren van elk kind om extra kosten te dekken.

Eerder werd bekend dat China ook belasting gaat heffen op voorbehoedsmiddelen. Sinds 2023 heeft India China ingehaald als land met de grootste bevolking ter wereld, terwijl de Chinese bevolking blijft afnemen.