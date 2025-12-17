Levend erfgoed van Suriname in de schijnwerpers

Afgelopen zaterdag belichtte cultureel erfgoedexpert Sandra Clemen tijdens de lezing ‘Immaterieel erfgoed: de verbinding van onze natie’ het belang van Surinaams immaterieel erfgoed. Ze benadrukte hoe tradities, rituelen, feesten en andere culturele praktijken niet alleen de identiteit van gemeenschappen vormen, maar ook een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de natie.

Clemen legde uit dat Suriname, als lid van het UNESCO-verdrag van 2003, zowel het recht als de verantwoordelijkheid heeft om deel te nemen aan internationale erfgoedbijeenkomsten. UNESCO ondersteunt landen, vooral ontwikkelingslanden, via speciale fondsen zodat zij actief kunnen bijdragen aan bescherming en erkenning van hun culturele tradities. Tijdens deze bijeenkomsten worden elementen van immaterieel erfgoed besproken die dringend bescherming nodig hebben om tradities en talen te behouden.

Volgens Clemen kan Suriname zelf beginnen met het opstellen van een lijst van belangrijke cultuurelementen uit de diverse etnische groepen, zodat het levende erfgoed wereldwijd erkenning kan krijgen. Immaterieel erfgoed vormt het levende culturele DNA van een gemeenschap, verbindt generaties en houdt tradities levend binnen de samenleving.

De lezing vond plaats in het NAKS Centrum en onderstreepte het belang van het behouden en erkennen van Surinaams levend erfgoed, zowel nationaal als internationaal.