Surinaamse studenten ontvangen studiebeurzen na succes in Chinese Bridge-competitie

Acht Surinaamse studenten zijn op zaterdag 13 december gehuldigd tijdens een scholarship award-ceremonie in de Adekus Guesthouse, als erkenning voor hun prestaties in de prestigieuze Chinese Bridge-competitie. De studenten ontvingen studiebeurzen voor hun inzet en uitmuntende prestaties in deze internationale taal- en cultuurwedstrijd.

De beurzen maken deel uit van de samenwerking tussen Suriname en China op het gebied van onderwijs en cultuur. Haidy Lindveld, waarnemend directeur Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, benadrukte dat deze studenten laten zien dat Surinaamse jongeren internationaal meekunnen en tegelijkertijd de weg openen voor anderen om in China te studeren.

Ambassadeur van China in Suriname, Lin Ji, onderstreepte het belang van taal en cultuur als middel om China beter te leren kennen. “De Chinese taal draagt kennis van meer dan 5000 jaar beschaving en vertelt het verhaal van de snelle ontwikkeling van China in de moderne samenleving,” aldus Lin Ji, die tevens wees op de waardevolle bijdrage van China aan wereldwijde samenwerking en uitwisseling.