Feestelijke kerstsfeer bij kerstconcert Korps Politie Suriname

  • December 17, 2025

Het jaarlijkse kerstconcert van het Korps Politie Suriname vond op 13 december 2025 plaats; een evenement dat de kerstdagen op vrolijke wijze inluidt. Het grote publiek genoot van de levendige klanken van de politiekapel en van de sprankelende optredens van lokale artiesten. 

Een verrassend moment was toen minister van Justitie en Politie, Harish Monorath, zijn zangtalent liet horen en samen met het publiek meezong. Het kerstconcert bracht de magie van Kerstmis tot leven en maakte de avond onvergetelijk voor jong en oud.

