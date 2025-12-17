Massale protesten in Brazilië tegen ingrijpen Congres in zaak-Bolsonaro

In verschillende Braziliaanse steden zijn duizenden mensen de straat opgegaan uit protest tegen het optreden van het Congres. Aanleiding zijn pogingen van rechtse politici om de gevangenisstraf van voormalig president Jair Bolsonaro te verminderen.

Bolsonaro werd in september veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij het plannen van een mislukte staatsgreep, nadat hij de presidentsverkiezingen van 2022 had verloren. Demonstraties vonden plaats in onder meer São Paulo, Rio de Janeiro en Brasília.

Volgens critici zou het verlagen van de straf een zorgwekkend precedent vormen en het vertrouwen in de democratische rechtsorde van Brazilië ernstig aantasten.