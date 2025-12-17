Dodelijk busongeluk met scholieren in Colombiaanse regio Antioquia

In de Colombiaanse regio Antioquia is zondagochtend 14 december lokale tijd een bus met middelbare scholieren van een berghelling afgereden. Bij het zware ongeval kwamen zeker 16 leerlingen en de buschauffeur om het leven. Daarnaast raakten ongeveer 20 personen gewond, van wie drie zwaargewond.

De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis in de stad Medellin, zo heeft gouverneur Andres Juljan Redon bevestigd.

In de bus bevonden zich scholieren die eerder die dag op het strand waren geweest voor hun diploma-uitreiking. De bus was onderweg van de kustgemeente Dolhoe naar Medellin toen het noodlottige ongeval plaatsvond.

De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeluk.