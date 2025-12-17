Abraham Quintanilla Jr., vader en mentor van Selena, overleden

  • December 17, 2025

Abraham Quintanilla Jr., de vader van de in 1995 vermoorde zangeres Selena Quintanilla, is overleden. Dat heeft zijn zoon bekendgemaakt. Quintanilla Jr. overleed in de ochtend van 13 december 2025. Over de doodsoorzaak is vooralsnog niets bekendgemaakt.

Abraham Quintanilla Jr. speelde een cruciale rol in de carrière van zijn dochter Selena. Als haar manager en grootste steun begeleidde hij haar doorbraak en groei tot een wereldster in de jaren ’90. Na haar tragische dood in 1995 nam hij de verantwoordelijkheid op zich voor het beheer van haar nalatenschap en bleef hij zich inzetten om haar muzikale erfenis levend te houden.

Met het overlijden van Abraham Quintanilla Jr. verliest de muziekwereld een man die onlosmakelijk verbonden was met het leven, de carrière en het blijvende erfgoed van Selena.

 

