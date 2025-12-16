Politie geeft update over schietincident in Brokopondo

De politie heeft nadere details bekendgemaakt over de gewapende beroving die zondag heeft

plaatsgevonden in Teling Pasi, in het district Brokopondo. Bij het incident raakten twee burgers

en een politieambtenaar gewond.

Volgens informatie van bureau Brokopondo kregen wetsdienaren die dag een melding van een

beroving waarbij vanuit een voertuig werd geschoten. Toen de politie ter plaatse arriveerde,

werden zij direct onder vuur genomen door de verdachten. Daarbij raakte agent van politie 1e

klasse M.J. gewond aan zijn linkerschouder. Hij liep een in- en uitschotverwonding op en werd

voor medische zorg overgebracht naar de polikliniek van Klaaskreek. Zijn toestand is stabiel en

na behandeling mocht hij het ziekenhuis verlaten.

Ook twee burgers liepen verwondingen op. Eén slachtoffer werd geraakt in het linker bovenbeen

en is voor verdere behandeling opgenomen. Het tweede slachtoffer liep een hoofdwond op.

Na het plegen van de beroving sloegen de verdachten op de vlucht met grote geldbedragen in

zowel SRD als USD. Zij zouden het omliggende bos zijn ingevlucht. De politie is een

opsporingsonderzoek gestart en zet alles in het werk om de verdachten aan te houden.