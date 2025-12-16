Stakeholders bespreken toekomstbestendige luchtvaart op JAP

In het kader van het versterken en toekomstbestendig maken van de Surinaamse luchtvaartsector

heeft op 15 december 2025 een airport-stakeholdersmeeting plaatsgevonden op het Kabinet van

de President. Aan deze bijeenkomst namen vertegenwoordigers deel van vrijwel alle

luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op de Johan Adolf Pengel International Airport (JAP),

samen met afhandelaren en diverse overheidsdiensten.

De meeting was gericht op het verbeteren van de operationele samenwerking, het bespreken van

bestaande knelpunten en het formuleren van gezamenlijke oplossingen. Volgens Faizel Baarn,

adviseur voor luchtvaart- en maritieme aangelegenheden, was het al ruim tien jaar geleden dat

een dergelijke brede afstemming had plaatsgevonden. Het ontbreken van structureel overleg

heeft in die periode bijgedragen aan inefficiënties en congestie binnen de luchthavenoperaties.

“Door alle betrokken partijen aan tafel te brengen, ontstaat er beter inzicht in elkaars uitdagingen

en kunnen oplossingen doelgerichter worden aangepakt,” stelde Baarn. Afgesproken is om dit

overleg voortaan op maandelijkse basis te organiseren.

Een concreet resultaat van de bijeenkomst was het wegnemen van een knelpunt rond de

beschikbaarheid van meteorologische informatie, in het bijzonder de Terminal Aerodrome

Forecast (TAF). Deze informatie is essentieel voor een veilige vluchtuitvoering en was onder

meer van belang voor GOL Airlines, dat plannen heeft om haar vluchten naar Suriname,

waaronder vroege ochtendverbindingen, te hervatten. In samenwerking met de Meteorologische

Dienst is overeengekomen dat de benodigde weersinformatie voortaan tijdig beschikbaar zal zijn.

Verder is uitgebreid gesproken over cargohandling, dat wordt gezien als een belangrijk

groeisegment voor de luchtvaartsector. Ook werd aandacht besteed aan de beperkte personele

capaciteit bij de Meteorologische Dienst en de Luchtvaartdienst, waaronder CNS, AES en LVL.

Baarn onderstreepte het belang van uitbreiding naar een 24/7-dienstverlening, vergelijkbaar met

de luchtverkeersleiding. Dit vereist volgens hem gerichte investeringen in opleiding en werving

van personeel. Vacatureprocedures zijn reeds gestart of worden binnenkort opengesteld.

Daarnaast kwam het IDB-luchtvaartproject aan bod, een financiering van ongeveer USD 25

miljoen bedoeld voor de verdere ontwikkeling van de burgerluchtvaart. Het project richt zich

onder andere op institutionele versterking van de luchtvaartdienst en CASAS, de

verzelfstandiging van de luchtvaart- en meteorologische diensten, verbetering van strategische

binnenlandse landingsbanen en de aanschaf en het onderhoud van essentiële

luchthavenapparatuur. Ook duurzame wet- en regelgeving vormt een belangrijk onderdeel van

het project. Voor januari staat de aanschaf gepland van nieuwe, veiligheidkritische

luchthavenapparatuur.